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Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

02.12.2021 09:49
Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Adana'da bodrum katta vurulduktan sonra hayatını kaybede kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tolga A. tutuklandı.

Adana'da bodrum katta vurulduktan sonra hayatını kaybede kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tolga A. tutuklandı.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan bir kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç bir kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu saptandı. Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız'ın en son telefonla görüştüğü Tolga A.'nın söz konusu binanın bodrum katına girdiğini belirledi. Yıldız ve Tolga A.'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı. Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, önceki gün gece Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.'yi (21) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.'nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddedip "Gece 24.00'de buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye kasten öldürme suçlamasıyla çıkarılan Tolga A. tutuklanırken, arkadaşları Y.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı
Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gökçe, Polis, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrumda öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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