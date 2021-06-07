Bodrumspor'dan Batuhan atağı

Misli.com 2'nci Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalara başlayan Bodrumspor, TFF 1'nci Lig'e yükselen Kocaelispor'dan Batuhan Er'i listesine aldı.

Misli.com 2'nci Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalara başlayan Bodrumspor, TFF 1'nci Lig'e yükselen Kocaelispor'dan Batuhan Er'i listesine aldı. Kocaelispor'la sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki golcüyle görüşmelerin yapıldığı ifade edilirken, transferin en kısa sürede resmileşeceği kaydedildi. Keşanspor'dan yetişen Batuhan, Kımıcahamam, Gölbaşıspor, Kastamonuspor 1966, Bayburt İl Özel İdare, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor ve Vanspor'da oynadı. Bodrumspor, Adana Demirsporlu golcü Mehmet Akyüz'le de görüşmelerine devam ediyor.



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