Son Dakika Haberleri: Bodrumspor Umutlandı

Bodrumspor Umutlandı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a elenen yeşil-beyazlılar, Ankara Demirspor galibiyetiyle rahat nefes aldı. Teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın yeniden moral kazandığını belirterek, "Artık seriye bağlamalıyız. Play-Off hattıyla aramızda 7 puan fark var. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Bodrum, Spor
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