Bodrumspor Umutlandı
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve Play-Off potasından uzaklaşan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, Ankara Demirspor
'u evinde 5-0 yenerek kara bulutları dağıttı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor
'a elenen yeşil-beyazlılar, Ankara Demirspor galibiyetiyle rahat nefes aldı. Teknik direktör Engin İpekoğlu
, takımın yeniden moral kazandığını belirterek, "Artık seriye bağlamalıyız. Play-Off hattıyla aramızda 7 puan fark var. Artık puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu. - Bodrum
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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