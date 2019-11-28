Son Dakika Haberleri: Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret
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Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret

6 saat önce

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve belediye meclis üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret, System.String[]

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve belediye meclis üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşar, ziyarette yaptığı konuşmada, Hüseyin Akay'a güvendiklerini ve şeker fabrikasının Boğazlıyan'a çok fazla katkısı olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Akay ise şunları kaydetti:

"Üç fabrikamızdan biri Boğazlıyan'da. Bu tabii çok önemli, bizim için değerli. Boğazlıyan'da başarılı bir çalışma ortaya konuluyor. Buna oradaki çiftçilerimiz, çalışanlarımız birlikte sahip çıkıyor. Aynı zamanda gerek belediye başkanlarımız gerekse siyasetçilerimiz gerekse kamu görevlileri ve bütün Boğazlıyan halkı orayı canı gönülden sahipleniyorlar. Bu da bizim Boğazlıyan'a olan ilgimizi, sevgimizi daha fazla artırıyor. Boğazlıyan'la ilgili daha fazla şey yapılması gerektiği sonucunu da ortaya çıkarıyor."

Ülgür Gökhan, Hüseyin Akay, Boğazlıyan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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