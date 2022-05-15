Bölgesel Güçler Çad Gölü Bölgesinde En Az 300 Boko Haram Militanını Öldürdü - Son Dakika
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Bölgesel Güçler Çad Gölü Bölgesinde En Az 300 Boko Haram Militanını Öldürdü

15.05.2022 15:44
Bölgesel Güçler Çad Gölü Bölgesinde En Az 300 Boko Haram Militanını Öldürdü

LAGOS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden (MNJTF) yapılan açıklamada, Çad Gölü kenarında aşırılıkçı Boko Haram örgütüne mensup en az 300 militanın öldürüldüğü belirtildi.

LAGOS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nden (MNJTF) yapılan açıklamada, Çad Gölü kenarında aşırılıkçı Boko Haram örgütüne mensup en az 300 militanın öldürüldüğü belirtildi. MNJTF Sözcüsü Kamarudeen Adegoke Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde yayınlanan açıklamada, militanların son haftalardaki 30 ayrı çarpışmada öldürüldüğünü ve görev gücünün bir sonraki belirleyici aşamaya hazırlanmak için şu ana kadarki operasyonları değerlendirdiğini söyledi. İsyancıların el yapımı patlayıcı düzeneklere (EYPD) bağımlılığının arttığının görüldüğünü ve gerekli karşı önlemlerin önerildiğini kaydeden Adegoke, "Şu ana kadar operasyonlar sırasında yaklaşık dört EYPD üreten fabrika imha edildi" dedi.

Şu ana kadar MNJTF'nin operasyon sorumluluğu kapsamındaki bölgelerde 52.000'den fazla militan ile ailelerinin teslim olduğunu aktaran Adegoke, operasyonlarda en az altı MNJTF askeri ile sivil ortak görev gücünün bir üyesinin de hayatını kaybettiğini belirterek, "Birkaç asker de yaralandı ancak iyileşme sürecindeler" diye konuştuMNJTF, aralarında Kamerun, Çad, Nijer, Nijerya ve Benin'in de bulunduğu ülkelerin, Çad Gölü bölgesinde istikrarı tehdit eden Boko Haram ve Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'yle (ISWAP) mücadele etmek için kurduğu bir ortak askeri güç.

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Boko Haram, Nijerya, Mayıs, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Bölgesel Güçler Çad Gölü Bölgesinde En Az 300 Boko Haram Militanını Öldürdü - Son Dakika
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