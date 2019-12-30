Bolivya, Meksika Büyükelçiliğine giden İspanyol diplomatları kovdu - Son Dakika

LA Bolivya geçici yönetimi, Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Maria Teresa Mercado'yu ziyaret eden İspanyol diplomatları kovdu.

Ülke basınında yer alan habere göre, geçici yönetim, eski yönetimden 9 kişinin ülkeden kaçmasına yardım etmekle suçlanan İspanyol diplomatları sınır dışı etti.

Diplomatlar, krizin ardından ülkeden ayrıldı.

Söz konusunu diplomatlar hakkında "isyana teşvik, terörizm ve seçime hile karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, hükümet, diplomatların ülkeden güvenli geçiş talebini de reddetti.

İspanya'daki geçici hükümet ise İspanyol diplomatların, La Paz Büyükelçiliğine sığınan eski Bolivya yönetiminden 9 kişinin çıkışlarını kolaylaştırmaya çalıştıkları yönündeki iddiaları reddetmişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da ziyaretin "ticari amaçlı" ve "nezaketen" yapıldığını ve konu hakkında inceleme yapılacağını duyurmuştu.

Bolivya'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Karen Longaric, geçtiğimiz günlerde, nota vererek İspanya'yı ve Meksika'yı, Bolivya'nın egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.

Bolivya'daki geçici yönetim, İspanyol heyetin maske taktığı ve silah taşıdığını iddia ederken, İçişleri Bakanı Arturo Murillo, İspanyol diplomatların ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Geçici yönetim ve Meksika arasındaki kriz

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya zorlayan siyasi süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika, ülkedeki eski yönetimden 9 kişiyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmiş ve sığınma vermişti.

Büyükelçiliğin etrafında aşırı sayıda istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu ve durumun Viyana Sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacaklarını duyurmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından, görevi bırakmıştı.

Morales, süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesinden ayrılmış, kısa süre bulunduğu Meksika'nın ardından Arjantin'e gitmişti.