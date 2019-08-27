Bolsonaro'dan Macron'a: Hakaretini geri çek, yardımını kabul edeyim

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'da devam eden yangınların söndürülmesiyle ilgili G7 ülkelerinin önerdiği 20 milyon dolarlık yardımı şartlı kabul edebileceklerini söyledi.



Bolsonaro, bu şartını, 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik küçük düşürücü, hakaret içeren sözlerini geri alması' olarak açıkladı.