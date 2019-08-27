Son Dakika Haberleri: Bolsonaro'dan Macron'a: Hakaretini geri çek, yardımını kabul edeyim
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Bolsonaro'dan Macron'a: Hakaretini geri çek, yardımını kabul edeyim

1 saat önce

Bolsonaro'dan Macron'a: Hakaretini geri çek, yardımını kabul edeyim

Bolsonaro'dan Macron'a: Hakaretini geri çek, yardımını kabul edeyim, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'da devam eden yangınların söndürülmesiyle ilgili G7 ülkelerinin önerdiği 20 milyon dolarlık yardımı şartlı kabul edebileceklerini söyledi.


Bolsonaro, bu şartını, 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine yönelik küçük düşürücü, hakaret içeren sözlerini geri alması' olarak açıkladı.

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Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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