Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası

05.07.2022 23:47
Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası

BOLU Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

BOLU Belediyesi'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da, atık su arıtma tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek arıtma tesisinde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı zamanlarda yapılan denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinin tespit edilmesi üzerine idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira ceza uygulandı ve hukuki süreç başlatıldıKonuyla ilgili Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisiyle ilgili Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek arıtma tesisinde revizyon yapılmış ve kapasite artışına gidilmiştir. Kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiği Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle tespit edilmiştir. Bu kapsamda Çevre Kanunu'nun 'içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara' hükmü gereğince Bolu Belediyesi'ne 25.02.2020 ve 29.09.2020 tarihlerinde mahallinde yapılan incelemeler neticesinde idari para cezası uygulanmıştır. Yine 30.06.2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak 394.548 TL. tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04.07.2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'ne dereye atık su boşalttığı gerekçesiyle para cezası - Son Dakika

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