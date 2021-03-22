Bolu'da 480 ladin fidanı toprakla buluştu - Son Dakika

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan protokol üyeleri, daha sonra 480 ladin fidanını öğrencilerle toprakla buluşturdu.

Bolu 'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına 480 ladin fidanı dikildi.

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