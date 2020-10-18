Bolu'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bolu'da bıçaklı kavgada göğsünden ve karnından yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat T. (34), birlikte alkol aldığı iddia edilen arkadaşı Akın Y'yi (30) otomobiliyle Alpagut Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Bu sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın Y, yanındaki bıçakla Murat T'yi göğsünden ve karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Akın Y. ve akrabası olduğu belirlenen G.E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.