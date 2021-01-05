Bolu'da çocuk kulüplerinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Bolu'da çocuk kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

05.01.2021 09:43
Bolu'da çocuk kulüplerinin faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı kapsamında çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin 25 Ocak'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı kapsamında çocuk kulüplerinin faaliyetlerinin 25 Ocak'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Abant Toplantı Salonu'nda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çocukların ve gençlerin hem virüse maruz kalma hem de virüsü taşıma gerekçesiyle, örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görev alanında bulunan çocuk kulüplerinin de 25 Ocak'a kadar faaliyetlerinin durdurmasına karar verildi.

Alınan karara uyulmaması, ihlal edilmesi ve kusuru görülenlere veya muhalefet edenlere İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 283'üncü maddesi ve suç teşkil edilmesi halinde TCK'nın 195'inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, idari cezaların ilgili mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde polis ve jandarmanın yardımı ile yerine getirilmesi karara bağlandı.

Çocuk, Karar, Ocak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da çocuk kulüplerinin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika


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