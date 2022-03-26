Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanlık alanda bulundu

26.03.2022 19:37
Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanlık alanda bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Dedeler köyünde yaşayan 42 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Yıldız'dan haber alamayan yakınları, köy içinde arama yaptı.

Yıldız'ı kendi imkanlarıyla bulamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerce köy yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Yıldız, sağlık kontrolünden sonra ailesine teslim edildi.

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Jandarma, Engelli, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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