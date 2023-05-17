Anadolu Otoyolu'nda kaza gerçekleşti: 6'sı yabancı uyruklu 11 kişi yaralandı

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Süleyman Şahin yönetimindeki 41 ACG 48 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra aynı yönde ilerleyen Jauma Alabdullah Aldaman yönetimindeki 38 AIC 211 plakalı otomobile çarptı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Süleyman Şahin ile aynı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü Jauma Alabdullah Aldaman ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu toplam 11 kişi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.