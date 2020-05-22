Bolu'da yaylaya kar yağdı - Son Dakika

Bolu'da yaylaya kar yağdı

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı. Bolu'da aniden soğuyan hava adeta kış günlerine geri döndürdü. Kent merkezinde hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düştü. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya ise kar yağdı. Kar yağışı yaylada bulunanları şaşırttı. Yaylada bulunan Mehmet Kahraman kar yağışını görünce şaşkınlık yaşayarak cep telefonuyla kayda girdi. Kar yağışını kayda alan Kahraman, Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla'ya kar yağıyor. İnanmak mümkün değil. diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Kısa süre etkili olan kar yağışı daha sonra durdu.