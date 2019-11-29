Bolu'da zihinsel engelli kişinin öldürülmesine ilişkin dava

Bolu'da 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü öldürerek cenazesini ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla yargılanan ve 2017 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 3 sanığa, Yargıtayın bozma kararının ardından yine aynı ceza verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltaoğlu (50) ve Ömer Şancı (34) ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan Çakır, suçsuz olduğunu belirterek, "Ben suçu işleseydim zaten kabul ederdim. Diğer sanıklar işledikleri eylemi bana anlattılar. Ben de gidip durumu polislere anlattım." şeklinde konuştu.

Sanık Şancı ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Daha önce de anlattığım gibi. Onlar daha önce çocuğu dövüp sonra boğazını kesip öldürdüler. Esasen benim hiçbir eylemim yok. Ben bu olaya ilişkin video kaydı yaptım, fotoğraf çektim. Bunları savcılığa vereceğim zaman beni tehdit ettiler. Diğer ikisinin eylemi sabittir ancak benim suçum yoktur." iddiasında bulundu.

Sanık Baltaoğlu da işlemediği bir suçun cezasını çektiğini ileri sürerek, "Ben ailem ve çocuklarım tehdit edildiği için bu suçu kabul etmek zorunda kaldım. Ben maktule karşı fiziksel bir şey yapmadım. Bu suçu Ömer Şancı işledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti tahdit" suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da ayrıca "iftira" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Bolu'da 2 Şubat 2016'da ailesiyle yaşadığı Paşaköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan 30 yaşındaki zihinsel engelli Erhan Gümüş'ün cesedi, 21 gün sonra Çakmaklar Çamlığı'ndaki ormanlık alanda toprağa gömülü bulunmuştu. İncelemede Gümüş'ün boynundan bıçaklandığı belirlenmişti. Gözaltına alınan Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu ve Ömer Şancı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 Mayıs 2017'de görülen duruşmada üç sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti tahdit" suçundan 6'şar yıl hapis cezası ile Gökhan Çakır'a da ayrıca "iftira" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay, Erhan Gümüş'ün özürlülük oranının, sanıklardan Ömer Şancı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için kararı bozmuş ve dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.