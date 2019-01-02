Bolu Yılbaşı Gecesi, Silahlı Kavgaya Karışan 5 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
Bolu'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu
'da, yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay, yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. kız arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının pistinde dans ettiği sırada, mekandaki diğer kişiler tarafından kız arkadaşlarının taciz edildiğini iddia ederek tartışma çıkardı. Bunun üzerine eğlence mekanının çalışanları K.Ö.'yü darp ederek dışarı çıkardı. K.Ö., daha sonra durumu haber verdiği 4 erkek arkadaşlarıyla birlikte yeniden mekana gitti. Tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ö. ile yanında bulunan M.A., E.S., S.S. ve Ü.A. ile iş yerinde çalışan H.K. ve A.Ö. kavga çıktı. İş yeri çalışanları satır ve bıçaklarla saldırırken, K.Ö. yanındakiler de kavgada bıçak ve tabanca kullandı. Kavgada K.Ö. ile birlikte iş yeri çalışanı H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Köroğlu Ünitesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Olayın ardından kavgaya karışan K.Ö., M.A., E.S., S.S. ve Ü.A. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:58 Kaynak: DHA
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