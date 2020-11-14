Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu - Son Dakika

Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu

14.11.2020 11:13

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin, bor kullanarak geliştirdikleri 10 üründen 4'ünün kullanıma sunulduğunu belirterek, "Diğer geliştirdiğimiz ürünlerin hayvanlar üzerindeki deneyleri devam ediyor." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteğiyle Merkez Araştırma Laboratuvarında bor madeni üzerine araştırmalar yapan Şahin, AA muhabirine, bor madeninden yeterince yararlanılmadığını, özellikle Almanya'da borun sağlık sektöründe kullanıldığını öğrendikten sonra bu alanda çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Milli bir kaynak olan bor madeninin bor bileşiklerini sentezleyip kristallendirdiklerini, bitkilerden elde ettikleri ekstreleri harmanlayarak uygun bor bileşikleri ile değişik karışımlar haline getirdiklerini anlattı.

Dünyada boru zerdeçal ve polen ile karıştıran bir başka ürün bulunmadığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bor propolis' isimi verdiğimiz bu ürünle hem borun antiviral etkisini ortaya çıkardık hem bitkilerden gelen sağlığı hem de propolisten gelen antienflamatuar etkiyi harmanlamış olduk. Doğada bildiğimiz ne varsa onları borla birleştirip insanların kullanımına sunduk. Bunları kendimize ait formüllerle bir araya getiriyoruz. Tabii bize ait bir teknoloji de kullanıyoruz ve ürünlerimizin patentlerini alıyoruz. Dünya çapında buna eşdeğer bir ürün yok."

Borun enfeksiyonlarda da kullanılabildiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Yaptığımız başka bir bor bileşeni ise prostat tedavisinde destekçi olarak kullanılabiliyor. Geliştirdiğimiz sağlıkta kullanılan 10 ürün bulunuyor. Bunlardan 4'ü sanayi kuruluşlarımız tarafından üretilerek kullanıma sunuldu. Diğer geliştirdiğimiz ürünlerin hayvanlar üzerindeki deneyleri devam ediyor. Deneylerde edilen sonuçlara göre onlar da yakın zamanda piyasaya sunulacak. Firmalar tarafından üretilen 4 ürünümüze iç piyasada özellikle son günlerde beklenilenden daha fazla talep gelmeye başladı. Bunları gördükçe milli kaynaklarımızla ve insan sağlığı açısından çok daha faydalı olduğu tespit edilen ürünler üretmek, insanlara faydalı olmak bizleri mutlu ediyor."

"Halkımıza milli varlığımızdan elde ettiğimiz sonuçlarla bir ürün sunuyoruz"

Şahin, bor madeninin sağlık alanının çoğu yerinde destek tedavilerinde kullanılabildiğini ancak 3 binin üzerinde bileşen ihtiva etmesi nedeniyle çeşitli işlemlerden geçirilmeden kullanılmasının çok tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Şuna da dikkat edilmeli. Her bor, tıbbi değildir. Öncelikle temizlenmesi, kristallendirilmesi ve saflığının tıbbi seviyede olmasına dikkat edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milli varlıklardan en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Halkımıza milli varlığımızdan elde ettiğimiz sonuçlarla bir ürün sunuyoruz. Bunda da çok başarılıyız. Üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında elde edilen ürünleri ticari forma çevirip piyasaya arz ediyoruz. Klinik deney boyutuna getirdiğimiz, hayvan deneyi için fazda olan ürünlerimiz var. Sonuçta bor ve sağlık alanında mücadele içerisinde ve öncüyüz. Ülke genelinde olduğu gibi yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Özellikle Rusya'dan ürünler için talepler geldi. Ürettiğimiz ürünlerden göndereceğiz ancak onların istediği, orada ürünlerin üretimi için bir tesis kurmak. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Enerji, Milli, Bor, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu - Son Dakika


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