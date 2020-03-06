BOREN Proje Günleri etkinliği - Son Dakika
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BOREN Proje Günleri etkinliği

6 saat önce

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yürütülen ve desteklenen projelere ilişkin değerlendirme yapmak amacıyla "BOREN Proje Günleri" düzenlendi.

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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yürütülen ve desteklenen projelere ilişkin değerlendirme yapmak amacıyla "BOREN Proje Günleri" düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bor madenine yönelik Ar-Ge çalışmalarının çeşitlendirildiği belirtildi.

Bakanlığın, BOREN'in proje ve faaliyetlerini gündemde tuttuğu ifade edilen açıklamada, laboratuvar altyapı çalışmaları ile proje faaliyetlerinin Bakanlık desteğiyle hızla sürdürüldüğü bildirildi.

BOREN'in temel misyonunun, bor ham maddesine bilgi ve teknoloji katarak rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler geliştirmek ve yeni bor ürünlerinin Türkiye'de üretilmesini sağlamak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOREN tarafından yürütülen ve desteklenen projelerdeki çalışmaların ilerleme ve sonuçlarının paylaşılmasını sağlamak, elde edilen verilere yönelik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 5-6 Mart 2020 tarihlerinde EÜAŞ kampüs alanında bulunan Enerji Verimliliği ve Uygulama Tesisi toplantı salonunda BOREN Proje Günleri düzenlenmiştir. Bu yıl 5'incisi düzenlenen BOREN Proje Günleri'ne Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın yanı sıra çeşitli üniversitelerden, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarından 150'den fazla temsilci tarafından katılım sağlanmıştır. 7 oturumda 38 proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar yapılmıştır."

2019'da BOREN tarafından 66 projeye destek verildiği ve bor ile ilgili yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası 28 öğrenciye BOREN Bor Bursu verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, BOREN'in 2019 sonu itibarıyla ticarileşme potansiyeli olan 6 projesi bulunduğu ifade edildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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