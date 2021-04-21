Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında geriledi

21.04.2021 13:07
Borsa günün ilk yarısında geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 1.346,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 1.346,39 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,88 puan azalışla 1.346,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,84 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD- Rusya gerilimi, çip krizi, oynaklığı yüksek emtia fiyatları ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla hafta başından bu yana pay piyasalarında düşüşler yaşandığını söyledi.

Veri gündeminin de sakin seyrettiği haftada pay piyasalarında yükseliş isteğinin güç kazanabilmesi için yatırımcıların küresel ölçekte yeni bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan analistler, bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, sürdürülebilir finansa ilişkin Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, olası yükselişlerde ise iyimserliği artması için 1.400 puan üzerinde kalıcılık aranacağını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika Ekonomi


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