Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 54 milyar lira oldu.
IST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.602.165.858
|1,43
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,81
|Akbank
|40.092.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.651.310.080
|2,39
|Turkcell
|28.864.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|27.475.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|26.874.672.000
|6,64
|Türk Telekom
|24.080.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|22.265.239.500
|4,82
|ASELSAN
|21.375.000.000
|1,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|19.517.000.000
|1,28
|Türk Hava Yolları
|18.740.400.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.343.231.340
|0,58
|Arçelik
|13.528.078.664
|1,50
|Anadolu Efes
|12.588.157.891
|1,05
|Vakıflar Bankası
|12.575.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.230.000.000
|3,07