Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|8,75
|Aselsan
|40.105.200.000
|2,78
|Koç Holding
|38.038.470.750
|0,93
|Enka İnşaat
|37.912.000.000
|0,95
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,82
| Ford Otosan
|31.880.173.500
|7,68
|Ereğli Demir Çelik
|30.275.000.000
|0,85
|Garanti Bankası
|29.106.000.000
|0,50
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|25.480.000.000
|2,38
| İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,35
| İskenderun Demir Çelik
|19.865.000.000
|1,03
|Tüpraş
|19.632.865.280
|1,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.823.278.209
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.755.120.482
|0,38
|Sabancı Holding
|16.506.867.802
|0,48
|Türk Hava Yolları
|15.373.200.000
|0,37
|Arçelik
|15.041.709.843
|1,40
|Şişe Cam
|13.500.000.000
|0,88
|T. Halk Bankası
|12.665.734.266
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:59
Kaynak: AA
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