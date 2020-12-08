Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 821 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.218.421.691 1,08 Ereğli Demir Çelik 47.075.000.000 1,17 Ford Otosan 43.583.022.000 9,13 Bim Mağazalar 41.896.800.000 7,79 ASELSAN 40.082.400.000 2,48 Enka İnşaat 39.928.000.000 0,81 Garanti Bankası 37.548.000.000 0,62 Turkcell 34.056.000.000 1,68 Akbank 31.460.000.000 0,53 İş Bankası (C) 28.799.808.000 0,44 Türk Telekom 28.070.000.000 2,62 İskenderun Demir Çelik 28.043.000.000 1,28 Yapı ve Kredi Bankası 24.074.096.159 0,52 Tüpraş 23.827.386.880 2,47 Şişe Cam 21.840.716.220 1,00 Sabancı Holding 21.240.604.922 0,58 Arçelik 18.866.331.484 1,49 Vakıflar Bankası 17.340.963.855 0,39 Türk Hava Yolları 16.849.800.000 0,38 Sasa Polyester 16.782.600.000 6,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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