Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 916 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 54.014.628.465 1,24 Ereğli Demir Çelik 51.660.000.000 1,28 Ford Otosan 46.881.576.000 9,82 Bim Mağazalar 46.602.600.000 8,67 Garanti Bankası 43.428.000.000 0,72 Enka İnşaat 42.224.000.000 0,86 ASELSAN 41.838.000.000 2,59 Akbank 37.076.000.000 0,63 Turkcell 36.608.000.000 1,80 İş Bankası (C) 31.724.788.500 0,49 Türk Telekom 31.185.000.000 2,91 İskenderun Demir Çelik 29.232.000.000 1,34 Tüpraş 27.345.776.640 2,83 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,56 Gübre Fabrikaları 24.482.200.000 43,12 Sabancı Holding 23.995.150.229 0,66 Şişe Cam 22.545.255.453 1,03 Arçelik 20.731.341.329 1,63 Vakıflar Bankası 18.473.594.378 0,42 Tofaş Oto Fabrikası 17.650.000.000 4,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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