Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|2,40
|-20,00
|Özderici GMYO
|1,03
|1,24
|-16,94
|Çemaş Döküm
|1,03
|1,22
|-15,57
|İş Fin.Kir.
|2,25
|2,39
|-5,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,38
|-5,26
|Koza Altın
|64,55
|67,90
|-4,93
|Pegasus
|66,70
|69,20
|-3,61
|Gübre Fabrik.
|4,22
|4,37
|-3,43
|İttifak Holding
|6,41
|6,61
|-3,03
|Koza Madencilik
|7,79
|8,03
|-2,99
|İpek Doğal Enerji
|6,01
|6,16
|-2,44
|Göltaş Çimento
|11,67
|11,96
|-2,42
|Gentaş
|1,39
|1,42
|-2,11
|Net Holding
|1,69
|1,72
|-1,74
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|3,68
|-1,63
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,26
|-1,59
|TAV Havalimanları
|23,34
|23,66
|-1,35
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,90
|-1,11
|Ford Otosan
|59,20
|59,80
|-1,00
|Anadolu Efes
|23,74
|23,98
|-1,00