Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,92 2,40 -20,00 Özderici GMYO 1,03 1,24 -16,94 Çemaş Döküm 1,03 1,22 -15,57 İş Fin.Kir. 2,25 2,39 -5,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,38 -5,26 Koza Altın 64,55 67,90 -4,93 Pegasus 66,70 69,20 -3,61 Gübre Fabrik. 4,22 4,37 -3,43 İttifak Holding 6,41 6,61 -3,03 Koza Madencilik 7,79 8,03 -2,99 İpek Doğal Enerji 6,01 6,16 -2,44 Göltaş Çimento 11,67 11,96 -2,42 Gentaş 1,39 1,42 -2,11 Net Holding 1,69 1,72 -1,74 ICBC Turkey Bank 3,62 3,68 -1,63 Emlak Konut GMYO 1,24 1,26 -1,59 TAV Havalimanları 23,34 23,66 -1,35 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,90 -1,11 Ford Otosan 59,20 59,80 -1,00 Anadolu Efes 23,74 23,98 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)