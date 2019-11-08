Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,32 17,78 -13,84 Şişe Cam 4,44 4,60 -3,48 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,32 17,78 -13,84
Şişe Cam 4,44 4,60 -3,48
Ford Otosan 67,60 70,00 -3,43
Odaş Elektrik 1,50 1,55 -3,23
Karsan Otomotiv 1,23 1,27 -3,15
Bera Holding 3,71 3,82 -2,88
MLP Sağlık 15,04 15,48 -2,84
Zorlu Enerji 1,21 1,24 -2,42
Anadolu Cam 3,35 3,43 -2,33
Göltaş Çimento 13,76 14,08 -2,27
Bim Mağazalar 47,72 48,80 -2,21
Metro Holding 2,25 2,30 -2,17
Enerjisa Enerji 6,36 6,50 -2,15
T.S.K.B. 0,93 0,95 -2,11
Trakya Cam 2,98 3,04 -1,97
Alarko Holding 4,69 4,78 -1,88
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77
Migros Ticaret 21,22 21,60 -1,76
Doğan Holding 1,68 1,71 -1,75
Albaraka Türk 1,20 1,22 -1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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