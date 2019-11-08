Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,32
|17,78
|-13,84
|Şişe Cam
|4,44
|4,60
|-3,48
|Ford Otosan
|67,60
|70,00
|-3,43
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,55
|-3,23
|Karsan Otomotiv
|1,23
|1,27
|-3,15
|Bera Holding
|3,71
|3,82
|-2,88
|MLP Sağlık
|15,04
|15,48
|-2,84
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,24
|-2,42
|Anadolu Cam
|3,35
|3,43
|-2,33
|Göltaş Çimento
|13,76
|14,08
|-2,27
|Bim Mağazalar
|47,72
|48,80
|-2,21
|Metro Holding
|2,25
|2,30
|-2,17
|Enerjisa Enerji
|6,36
|6,50
|-2,15
|T.S.K.B.
|0,93
|0,95
|-2,11
|Trakya Cam
|2,98
|3,04
|-1,97
|Alarko Holding
|4,69
|4,78
|-1,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|1,13
|-1,77
|Migros Ticaret
|21,22
|21,60
|-1,76
|Doğan Holding
|1,68
|1,71
|-1,75
|Albaraka Türk
|1,20
|1,22
|-1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)