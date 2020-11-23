Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bankası 2,94 3,09 -4,85 İş Bankası (C) 6,49 6,82 -4,84 Anadolu Grubu Holding 21,34 22,26 -4,13 Vakıflar Bankası 4,66 4,86 -4,12 Garanti Bankası 9,07 9,45 -4,02 Akbank 6,26 6,50 -3,69 Türk Telekom 7,83 8,10 -3,33 Petkim 3,92 4,04 -2,97 Sabancı Holding 10,49 10,81 -2,96 Doğuş Otomotiv 30,30 31,20 -2,88 İpek Doğal Enerji 12,00 12,34 -2,76 Aksigorta 7,73 7,93 -2,52 ARD Bilişim Teknolojileri 35,20 36,04 -2,33 İş Yatırım Menkul Değerler 12,78 13,08 -2,29 Alarko Holding 6,49 6,64 -2,26 Kerevitaş Gıda 7,00 7,15 -2,10 Aksa Enerji 7,02 7,17 -2,09 Türkiye Sigorta 5,90 6,02 -1,99 Şekerbank 1,48 1,51 -1,99 Koç Holding 19,12 19,50 -1,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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