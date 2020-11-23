Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23.11.2020 18:55
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi Bankası2,943,09-4,85İş Bankası (C)6,496,82-4,84Anadolu...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bankası2,943,09-4,85
İş Bankası (C)6,496,82-4,84
Anadolu Grubu Holding21,3422,26-4,13
Vakıflar Bankası4,664,86-4,12
Garanti Bankası9,079,45-4,02
Akbank6,266,50-3,69
Türk Telekom7,838,10-3,33
Petkim3,924,04-2,97
Sabancı Holding10,4910,81-2,96
Doğuş Otomotiv30,3031,20-2,88
İpek Doğal Enerji12,0012,34-2,76
Aksigorta7,737,93-2,52
ARD Bilişim Teknolojileri35,2036,04-2,33
İş Yatırım Menkul Değerler12,7813,08-2,29
Alarko Holding6,496,64-2,26
Kerevitaş Gıda7,007,15-2,10
Aksa Enerji7,027,17-2,09
Türkiye Sigorta5,906,02-1,99
Şekerbank1,481,51-1,99
Koç Holding19,1219,50-1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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