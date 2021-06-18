Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 789,80 749,40 5,39 MLP Sağlık 22,80 22,04 3,45 T. Halk Bankası 4,92 4,85 1,44 Tekfen Holding 15,28 15,09 1,26 Sasa Polyester 32,22 31,94 0,88 Net Holding 4,69 4,65 0,86 Vestel 29,20 28,98 0,76 Kartonsan 53,30 52,90 0,76 Anadolu Efes 22,22 22,16 0,27 Enerjisa Enerji 10,24 10,22 0,20 Pegasus 77,30 77,15 0,19 Coca Cola İçecek 79,75 79,60 0,19 Ege Endüstri 1.252,00 1.250,60 0,11 Sabancı Holding 9,07 9,06 0,11 Nuh Çimento 42,88 42,84 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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