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Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada değer kazanan hisseler

18.06.2021 19:18
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento789,80749,405,39MLP Sağlık22,8022,043,45T.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento789,80749,405,39
MLP Sağlık22,8022,043,45
T. Halk Bankası4,924,851,44
Tekfen Holding15,2815,091,26
Sasa Polyester32,2231,940,88
Net Holding4,694,650,86
Vestel29,2028,980,76
Kartonsan53,3052,900,76
Anadolu Efes22,2222,160,27
Enerjisa Enerji10,2410,220,20
Pegasus77,3077,150,19
Coca Cola İçecek79,7579,600,19
Ege Endüstri1.252,001.250,600,11
Sabancı Holding9,079,060,11
Nuh Çimento42,8842,840,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Konya Çimento, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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