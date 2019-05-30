Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,21 2,78 15,47 Pegasus 33,90 31,56 7,41 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,21 2,78 15,47
Pegasus 33,90 31,56 7,41
Odaş Elektrik 1,25 1,17 6,84
Şok Marketler 9,27 8,68 6,80
Anadolu Efes 19,82 18,60 6,56
Garanti Bankası 7,91 7,47 5,89
Türk Telekom 4,51 4,26 5,87
İş Bankası (C) 5,17 4,91 5,30
İş Fin.Kir. 5,05 4,80 5,21
Şişe Cam 5,37 5,13 4,68
Vakıflar Bankası 3,67 3,51 4,56
İpek Doğal Enerji 4,73 4,53 4,42
Otokar 104,80 100,50 4,28
Polisan Holding 2,20 2,11 4,27
Yapı ve Kredi Bank. 1,96 1,88 4,26
Kardemir (D) 2,21 2,12 4,25
Galatasaray Sportif 1,50 1,44 4,17
Tüpraş 123,80 119,00 4,03
Koza Madencilik 7,01 6,74 4,01
Gersan Elektrik 1,83 1,76 3,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Pegasus, Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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