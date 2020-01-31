Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,03 3,36 19,94 Şişe Cam 5,56 4,96 12,10 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,03 3,36 19,94
Şişe Cam 5,56 4,96 12,10
Kerevitaş Gıda 3,41 3,22 5,90
Enka İnşaat 7,05 6,66 5,86
Odaş Elektrik 2,12 2,03 4,43
Sasa Polyester 8,15 7,84 3,95
Anadolu Cam 4,74 4,56 3,95
Netaş Telekom. 14,83 14,41 2,91
İş GMYO 1,88 1,83 2,73
Deva Holding 11,22 10,93 2,65
Soda Sanayii 6,65 6,48 2,62
Ege Endüstri 673,20 656,00 2,62
Koza Altın 80,15 78,15 2,56
Coca Cola İçecek 46,30 45,26 2,30
Karsan Otomotiv 1,70 1,67 1,80
İş Y. Men. Değ. 4,94 4,86 1,65
Hektaş 10,35 10,20 1,47
Şekerbank 1,39 1,37 1,46
Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,12 1,46
İskenderun Demir Çelik 7,77 7,66 1,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Kerevitaş, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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