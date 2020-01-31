Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,03
|3,36
|19,94
|Şişe Cam
|5,56
|4,96
|12,10
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|3,22
|5,90
|Enka İnşaat
|7,05
|6,66
|5,86
|Odaş Elektrik
|2,12
|2,03
|4,43
|Sasa Polyester
|8,15
|7,84
|3,95
|Anadolu Cam
|4,74
|4,56
|3,95
|Netaş Telekom.
|14,83
|14,41
|2,91
|İş GMYO
|1,88
|1,83
|2,73
|Deva Holding
|11,22
|10,93
|2,65
|Soda Sanayii
|6,65
|6,48
|2,62
|Ege Endüstri
|673,20
|656,00
|2,62
|Koza Altın
|80,15
|78,15
|2,56
|Coca Cola İçecek
|46,30
|45,26
|2,30
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,67
|1,80
|İş Y. Men. Değ.
|4,94
|4,86
|1,65
|Hektaş
|10,35
|10,20
|1,47
|Şekerbank
|1,39
|1,37
|1,46
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|4,12
|1,46
|İskenderun Demir Çelik
|7,77
|7,66
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)