Son Dakika Haberleri: Boru Patladı, Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı

Boru Patladı, Su Metrelerce Yükseğe Fışkırdı

31 dakika önce

Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı Küçükçekmece'de su borusu patladıİSTANBUL - Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı.

Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
Küçükçekmece'de su borusu patladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Borudan fışkıran su metrelerce yükselirken o anlar anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran suyun boyu metrelerce yükseldi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar fışkıran suyu şaşkınlık içerinde izlerken, bazıları da o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa
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