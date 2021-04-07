Borusan Contemporary'den "sınır tanımayan" bir sergi deneyimi - Son Dakika

7 Nisan'da açılacak olan sergi, AR ve VR teknolojilerini izleyici deneyimine dahil eden kurgusu ve kamusal alana yayılan seçkisiyle sanatseverlere özel bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Yeni Medya sanatına odaklanan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na disiplinler üstü bir okuma önerisi getiren ve küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği Düş Suda sergisi, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell, Maurizio Nannucci gibi uluslararası isimlerin eserlerini, Türk şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever'in aynı ismi taşıyan şiiriyle ilişkilendiriyor.

Borusan Holding Merkez Ofisi Perili Köşk'te konumlanan ve 7 Nisan'dan itibaren Borusan Contemporary'nin internet sitesi üzerinden 360 derece sanal tur ile gezilebilecek olan Düş Suda, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşınıyor.

Sergi, Avrupa Yakası'nın Boğaz hattında belirlenen rotada Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulaması aracılığıyla, sanatseverlere güncel sanatın önemli eserlerini üç boyutlu izleme şansı tanıyor.

Güney Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon'un, Boğaz'da Balık Oyunu No.8 adlı eserinden alınan ilhâmla Perili Köşk'ün dış cephesi için sergiye özel hazırlanan projeksiyon yerleştirmesinin yanı sıra, VR teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen bir yeniden üretim, sanatseverlere Boğaziçi'ni sanal olarak deneyimleme imkânı veriyor.

Edip Cansever'in dizeleriyle günümüz sanatına bir bakış

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden bir seçki sunan Düş Suda, çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemi Edip Cansever'e bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Şairin 1970'te kaleme aldığı, aynı isimli on bölümlük şiirden yola çıkan sergi, görsel sanatlara yeni bir okuma önerisi getirirken, Yeni Medya alanının açtığı yeni ifade olanaklarını ve izleyici ile kurduğu etkileşimli ilişkiyi merkeze alıyor.

Çağdaş sanat kamusal alana taşınıyor

Sanatı dijital teknolojilerle kamusal alana taşıma stratejisi doğrultusunda, Perili Köşk'ün dışına taşınan sergi, sanatseverlerin eserlerle kişisel olarak interaktif ilişki kurmasına da olanak tanıyor. Perili Köşk'ün İstanbul Boğazı ile kurduğu ilişkiden beslenen seçki kapsamında koleksiyonda bulunan 12 eser, 7 Nisan 2021 – 6 Mart 2022 tarihleri arasında, Bebek - Rumelihisarı hattında belirlenen rotada sanatseverlerin erişimine sunuluyor. Sergiye özel olarak tasarlanan Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulamasını indirenler, Boğaz'ın ihtişamlı manzarasında ve sanat rotası üzerindeki seçili noktalarda eserleri görebiliyor.

Sergiye ilişkin duyurular, 7 Nisan 2021 – 6 Mart 2022 tarihleri arasında Borusan Contemporary'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.