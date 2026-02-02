Boşanma Aşamasındaki Eşine Kasten Öldürme - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşine Kasten Öldürme

Boşanma Aşamasındaki Eşine Kasten Öldürme
02.02.2026 10:10
Uğur Zan, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i tabancayla öldürdü. Kardeşi uyardı, dinlemedi.

ÇANAKKALE'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) tabancayla öldüren Uğur Zan'ın (31), cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, kardeşi G.M.'nin Uğur Zan'ı, "Böyle bir şey yaparsan annem perişan olur" diyerek uyardığı görüldü.

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Zan toprağa verilirken, otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

Dava, Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşine Kasten Öldürme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşine Kasten Öldürme - Son Dakika
