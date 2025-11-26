Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi - Son Dakika
Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi

Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi
26.11.2025 16:00
Antalya'da boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Fikret İnal'ın yargılanmasına devam edildi. Maktulün ölmeden önce gizlice aldığı ses kayıtları ve sanığın tehdit içeren konuşmaları duruşmada dinletilirken, sanığın "3 ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar" dediği ses kaydı mahkemede dinletildi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile yardım ettiği ileri sürülen arkadaşı Fikret İnal'ın yargılanmasına devam edildi.

Maktulün ölmeden önce gizlice aldığı ses kayıtları ve sanığın tehdit içeren konuşmaları duruşmada dinletildi. Sanık Temirhanoğulları'nın, eşine yönelik "3 ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar" sözleri kayıtta yer aldı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (16), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret İnal tutuklandı.

7'NCİ DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜ

Savaş Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 7'nci duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı görüldü. Mahkeme salonuna sadece taraflar ve avukatları alındı. Duruşmada, Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce sanığın evdeki konuşmalarına dair aldığı ses kayıtları dinlendi.

SES KAYITLARI İNKAR ETTİ

Bilirkişi tarafından incelenen kayıtlarda, maktulün kızı İ.T. ile evi terk ettikten sonra Savaş Temirhanoğulları'nın geldiği, evin kapısını açamayınca çilingir çağırdığı ve girdiği evde telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi. Telefon görüşmelerinde maktulle aralarındaki evlilik sorunları, maktule karşı hakaret ve tehditler yer aldı. Savaş Temirhanoğulları'nın, "3 ay sonra ayağına bir taş takılabilir, ecellerine susamışlar" dediği duyuldu. Yine telefon kayıtlarında maktul hakkında küfür ve hakaret ettiği kaydedildi.

Sanık ise ses kayıtlarının kendine ait olmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

"FADİM'İN NAMUSUNU HEDEF ALDILAR"

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Önce Çocuklar Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, "Duruşmada dikkat çeken esas nokta; sanığın değil, sanık avukatlarının beyanlarıydı. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yaparken hem hukuk etiği hem de savunma ahlakı sınırlarını aşan vahim söylemlerde bulundu. Cinayetle ilgisi olmayan, somut savunma içermeyen, gerçeğe aykırı ithamlarla Fadim'in namusunu hedef aldılar. Hatta sanık böyle bir iddiada bulunmamışken bile bazı avukatlar, Fadim'i namussuz ilan edip, aile bireyleri ve kız kardeşleri hakkında dahi iftiralar ortaya attılar" dedi.

SANIK AVUKATLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tozbey, bilirkişi raporlarına yansıyan delillere ilişkin de "Sanık avukatlarından biri, televizyon programlarındaki kadın temsiline atıfla, kadınların 'yalancı, kötü niyetli, sürekli aldatan kişiler' olduğunu öne sürerek Fadim'i de bu çerçevede nitelemiştir. Fadim'in eşini aldatmadığına ilişkin onlarca somut delil sunuldu. Bilirkişi raporlarında da Fadim'in aldatmadığı açıkça ortaya konuldu. Kaldı ki Fadim aldatmış olsaydı bile hiçbir avukat, bu şekilde kadını hedef alan, cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemlerde bulunamazdı. Bu nedenle sanık avukatları hakkında cinayetle ilgisiz, gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları, Fadim ve ailesine iftira attıkları, Türkiye'deki kadınları aşağılayan söylemler kullandıkları için suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

ÖLMEDEN ÖNCE SES KAYITLARI ALMIŞ

Tozbey, "Fadim'in gördüğü şiddet nedeniyle gizlice kaydettiği ses kayıtları dinletildi. Kayıtlarda sanığın, 'Bu kadını öldüreceğim, kızını da öldüreceğim' şeklindeki tehditleri açıkça duyuldu. Buna rağmen sanık, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak sesin sanığa ait olduğu duruşmada herkes tarafından anlaşılır bir şekilde tespit edildi. Sanık avukatları, ses kaydının gizli alınmış olması nedeniyle delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Suç teşkil eden eylemler içeren bu tür kayıtlar elbette delil olarak kullanılabilir. Mütalaada, sanık ve ona yardım eden kişi hakkında 'müşterek faillik' kapsamında, ağırlaştırılmış şekilde tasarlayarak bir kadını öldürme suçundan cezalandırılmaları talep edildi" dedi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi - Son Dakika
