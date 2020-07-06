"Bostaniçi Eğitim Köşkü" açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

"Bostaniçi Eğitim Köşkü" açılışa hazırlanıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Bostaniçi mahallesinde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif şekilde kullanabileceği eğitim köşkü açılışa hazırlanıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Bostaniçi mahallesinde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif şekilde kullanabileceği eğitim köşkü açılışa hazırlanıyor.

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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, açılacak eğitim köşkünün kadınlar, gençler ve öğrenciler için önemli bir merkez olacağını söyledi.

İlçenin en kalabalık mahallelerinden birine böyle bir yatırım yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aslan, şöyle konuştu:

"İlçemizin hiçbir yerinin hizmetten uzak anılmasını istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezlerini açıyoruz. bu merkezde kadınlara, gençlere psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bunun yanında farklı kurslarımızda bulunacak. İlk etapta, el işi, mutfak sanatları, kuaförlük ve okuma yazma kursları açmayı planlıyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlere sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla kadınlarımız, gençlerimiz belki iş kurabilecekler."

Merkezde Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce kurslarının verileceğini, öğrencilerin burada ders çalışabileceğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Bu mahallemizde kalabalık aileler bulunuyor, çocuklar evlerinde rahat ders çalışamıyor. Bu eğitim merkeziyle onlara sıcak ve nezih bir ortam sunuyoruz. Sürekli açık bir etüt salonumuz bulunacak. Burada Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber çalışacağız. Açacağımız kurslardaki eğitmenler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veya Halk Eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler olacak. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapacağız."

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bostaniçi Eğitim Köşkü' açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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