Boyabat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği - Son Dakika

Boyabat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü programı çerçevesinde Boyabat ilçesi Kaleboğazı köyü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte 250 olmak üzere ilçe genelinde toplam 3 bin fidan dikildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, fidan dikimi için kendilerine imkan sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, Türkiye'nin yüzde 27'sinin, Boyabat'ın da yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Çakıcı, "Diktiğimiz fidanların ülke ekonomisine, yöresel olarak da vatandaşlarımızın ekonomisine faydası olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir de bölgeye daha önce köylülere gelir getirici amaçlı fıstık çamları dikildiğini belirterek, "Bugün de fidan dikerek devamını getirmiş olacağız. Bunlar büyüdüğü zaman hem yeşil bir doğa olacak hem de köylülerimize gelir getirecek." ifadesini kullandı.

Daha sonra etkinliğe katılanlar fidanları toprakla buluşturup can suyunu verdi.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Önder Tıngır, Cumhuriyet Savcısı Serkan Karakoç da katıldı.