Bozkırlı iş insanı Fransa'da mağaza açtı

Türkiye Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa 'nın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programına Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı , AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile çok sayıda Bozkırlı iş insanı katıldı.

Türkiye 'de ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren firma, Fransa'ya açılarak Lyon şehrinde yeni bir mağaza açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun?