Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı - Son Dakika

Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı

13.10.2020 13:54
Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı, System.String[]

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt: "Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin kuruluş dönemi için tarihi bir öneme sahip güzel şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Bozkırdan, modern bir kent oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve kahraman ordumuzun ebediyete göçen askerlerini minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı

Selçuk Çetin, Başkent, Devrek, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Afyonkarahisar'da köylülerin projesi yıllık 600 bin lira gelir sağlayacak Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte içki zehirlenmeleri yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılmasından meydana geldi         
13:39
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi         
11:28
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 14:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei