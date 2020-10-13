Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı - Son Dakika

Bozkurt'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü paylaşım mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt: "Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin kuruluş dönemi için tarihi bir öneme sahip güzel şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Bozkırdan, modern bir kent oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve kahraman ordumuzun ebediyete göçen askerlerini minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

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