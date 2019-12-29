Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü - Son Dakika

Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

6 saat önce

Bozüyük'te, ilçenin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Bozüyük'te 9 kilometrelik doğa yürüyüşü, System.String[]

Bozüyük'te, ilçenin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.


Bozüyük Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Bozalan köyü ile Karasu mevkisi arasında gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Nadir Koparan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karasu çıkış noktasında ve yürüyüş güzergahı üzerindeki balık üretim tesislerinde incelemede bulunan Şentürk ve beraberindekiler, doğa ile iç içe yürümenin yanında tarihi mekanları ve güzergahtaki zenginlikleri görme imkanı buldu.

Şentürk, bu etkinliklerle, insanların daha rahat istifade edebileceği ve doğa harikası güzelliklerden yararlanabileceği mekanları turizme kazandırmayı planladıklarını ifade etti.

Bozüyük, Bilecik, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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