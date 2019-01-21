Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Bozüyük'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bozüyük'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Yılmaz (46) idaresindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, Bozüyük Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Özcan Yılmaz ile aynı araçta bulunan Nimet Yıldız Taşkan (72) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu

Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:38:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]