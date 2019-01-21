Bozüyük'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
2 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özcan Yılmaz
(46) idaresindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, Bozüyük Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Özcan Yılmaz ile aynı araçta bulunan Nimet Yıldız Taşkan (72) yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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