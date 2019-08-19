Bremen SDP Eyalet Başkanlığına Mustafa Güngör seçildi
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Almanya'nın Bremen Eyaletinde bugün yapılan Bremen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eyalet başkanlığı seçimini Mustafa Güngör kazandı.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:54 Kaynak: DHA
'nın Bremen Eyaletinde bugün yapılan Bremen Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Eyalet başkanlığı seçimini Mustafa Güngör
kazandı.
Bremen Eyalet Meclisi'nde bulunan 23 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 12 oy alarak grup başkanı seçilen Güngör, rakibi Antje Grotheer'den bir oy fazla alarak Bremen siyasi tarihine geçti.
Yeşiller ve Sol partinin iktidar olduğu Bremen Eyaleti'nde Eğitimden Sorumlu Bakan görevini sürdüren Mustafa Güngör, 45 yaşında, evli ve bir çocuğu var.
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