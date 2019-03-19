Brüksel'de Bomba Alarmı
1 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de Avrupa Birliği
(AB
) kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.
Breydel Caddesi üzerinde AB Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Binadan yaklaşık 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis
söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:42 Kaynak: AA
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