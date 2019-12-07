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BTO'dan seminer

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğinde "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" toplantısı gerçekleştirildi.

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Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğinde "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" toplantısı gerçekleştirildi.


Tarım İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ayhan Uğuz katılımı ile, Ziraat Mühendisi Saadettin Dağlı, Gıda Mühendisi Rabia Gümüştekin, Veteriner Hekimler Ahmet Gökhan Coşkun ve Betül İvgin Uzan'ın sunumlarıyla yapılan toplantıya çok sayıda katılım sağlandı.Toplantıda "Etiket ve etiketleme, doğru bilgilendirmeye ilişkin kurallar, sorumluluklar, mesafeli satışta sorumluluk, gıda hakkında bilgilendirme, zorunlu bilgiler, hazır ambalajlı olmayan gıdalar, otomatik satış makinelerinde sorumluluk, toplu tüketim yerlerinde tüketiciye sunulması, gereken zorunlu bilgiler, alerjen bileşenler, zorunlu bilgilerin gösterim şekli, bileşik bileşenin bileşenler listesinde belirtilmesi, alerjiye veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünlerin bildirimi, bileşenler miktarının bildirimi, tarih bildirimi, menşe bildirimi, beslenme bildirimi, gluten ile ilgili isteğe bağlı bilgilendirme" konularına değinildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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