BTSO/Burkay: Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTSO/Burkay: Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz - Son Dakika Ekonomi

BTSO/Burkay: Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2019 yılında Türkiye ekonomisinde toparlanmanın başladığına yönelik göstergelere dikkat çekerek, yeni yatırım ve planlamalarla gelecek yılda büyümenin devam edeceğini söyledi.

BTSO/Burkay: Yeni bir büyüme ve kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2019 yılında Türkiye ekonomisinde toparlanmanın başladığına yönelik göstergelere dikkat çekerek, yeni yatırım ve planlamalarla gelecek yılda büyümenin devam edeceğini söyledi.

Burkay, 2020 yılına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Küresel ölçekte korumacılık politikalarının hızla arttığı bir yılı geride bıraktık. Türkiye de yıla finans sektöründeki dalgalanmanın reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyla başladı. Ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişare içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde en kötü dönemin geride kaldığına inanıyorum. Reel sektörümüz, faiz indirim politikasının olumlu etkilerini hissetmeye başladı. Yurtiçi tüketim harcamaları canlanıyor. İhracatta artış eğilimi var. İnşaat hariç neredeyse tüm sektörlerimizde toparlanma eğilimi gözleniyor. Bütün bunların sonucunda da ülke ekonomimizde geçen yılın son çeyreğinde başlayan ve üç çeyrek süren daralma sona erdi. OECD, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlar da ülkemize ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladı."

"Yeni bir fırsat dönemi"

"Türkiye önünde makro sorunlarını geride bırakmış, seçim gündeminden dört yıl gibi uzak yeni bir fırsat dönemi var. Bu değerli zamanı yapısal reformları hızla hayata geçirmek, değişen koşullara uyum yeteneğimizi artırmak, milli ekonomimizi güçlendirmek ve özel sektör olarak da firmalarımızın finansal yapılarını daha rekabetçi hale getirmek için en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu anlamda yeni yılda İVME finansman gibi teşvik paketlerinin devam etmesinin yanı sıra yatırım ortamını iyileştirici tedbirlerin bir an evvel gerçekleştirilmesi ekonomimizin büyümesi için büyük önem taşıyor. Başta makine, tekstil, otomotiv ve inşaat gibi üretim ve istihdam deposu sektörlerimize sunulan desteklerin artırılarak uygulanması da işsizlik, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmak isteyen Türkiye için kritik değer taşımaktadır." (Fotoğraflı)


Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:00 Kaynak: DHA
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