Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman
Son Dakika Teknoloji Haber

Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman

51 dakika önce

Bu hafta da film ve dizilerden yeni yayınlanan fragmanları sizler için bir araya getirdik. Gelin bu haftanın fragmanlarına yakından bakalım.

Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman, System.String[]
Bu hafta yayınlanan; yeni gelecek dizi ve filmler hakkında bilgiler veren 7 fragmanla karşınızdayız. Yayınlanan fragmanların arasında "Knives Out" ve "Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein" filmleri dikkat çekiyor. Şimdi gelin hep birlikte bu hafta yayınlanan fragmanlara birlikte göz atalım.

1. Knives Out



Gizemli bir cinayet vakasını konu edinen filmde başrolü Daniel Craig üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise " Star Wars: Son Jedi" filminin de yönetmeni olan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki bu filmin senaryosu da yönetmeni tarafından kaleme alınmış. Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.

2. Jumanji: The Next Level



2017 yapımı olan "Jumanji: Vahşi Orman"ın devamı niteliğinde olan filmde başrolü yine Dwayne Johnson üstleniyor. Yeni filmde ekip, yine bir araya geliyor ve kurak çöllerde, karlı dağlarda zorlu işlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Film, 13 Aralık'ta bizlerle olacak.

3. Wu-Tang: An American Saga



Method Man'in yapımcısı olduğu ve Alex Tse ile RZA'nın birlikte hayata geçirdikleri Wu-Tang: An American Saga, efsanevi rap grubunun nasıl bir araya geldiğini ve Wu-Tang efsanesinin nasıl ortaya çıktığını anlatacak. 10 bölümden oluşacak bu belgesel dizi formatı, 4 Eylül'de çıkacak.

4. The Righteous Gemstones



HBO'nun yeni komedi dizisi, TV aracılığı ile misyonerlik yaparak bağış toplayan Gemstone ailesinin hayatına odaklanıyor. Dizi, büyük bir üne kavuşmuş olan bu ailenin hayatını eğlenceli bir şekilde bizlere sunacak. The Righteous Gemstones,18 Ağustos'ta HBO'da yayınlanacak.

5. Spies In Disguise



Lance ile Walter karakterlerinin etrafında dönen filmde Lance, özel yetenekleri olan ve dünyayı kurtarmayı görev edinmiş bir karakter. Walter, Lance'in kullanabileceği teknolojileri üretmekle meşgulken bir gün olaylar beklenmedik bir hâl alır ve Lance ile Walter'ın kusursuz bir şekilde işbirliği yapmaları gerekir. Lance ile Walter'ın başından geçenleri anlatan film, ilk olarak 15 Ağustos'ta Rusya'da gösterime girecek.

6. The Terror: Infamy



AMC'nin sevilen korku dizisi The Terror'ün ikinci sezonu olan The Terror: Infamy, 10 bölümden oluşacak ve 2. Dünya Savaşı döneminde geçen gizemli bir hikâyeyi odağına alacak. Dizinin ilk sezonu, 1847'de Kraliyet Donanması'nda yaşanan gerçek bir olaydan esinlenmiş ve Northwest Passage'ı keşfetmek için yola çıkan gemide yaşanan tüyler ürpertici hayatta kalma mücadelesini işlemişti.

7. Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein



David Harbour'un başrolde yer aldığı filmde David Harbour, babasının mirasını ortaya dökerek televizyon için hazırlanan bir rol ile oyunculuk tarihini farklı bir dil yardımıyla anlatıyor. 28 dakikalık film, Harbour ailesinin oyunculuk geçmişine uzanıyor.

Bu haftanın fragmanlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Filmler ve diziler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:36 
Star Wars, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 23:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Hafta Yayınlanan ve Mutlaka İzlemeniz Gereken 7 Fragman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]