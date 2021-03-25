Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor - Son Dakika

Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor

25.03.2021 11:38

Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyorERZURUM'da, günde 6 bin maske üretilen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü İstek Bulut, "Pandemi döneminin başlangıcından beri 500 binden fazla maske üretimi yaptık.

Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor

ERZURUM'da, günde 6 bin maske üretilen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü İstek Bulut, "Pandemi döneminin başlangıcından beri 500 binden fazla maske üretimi yaptık. Maske arayışının olduğu dönemde ürettiğimiz maskeleri birçok kuruma dağıtarak destek olduk. Erzurum'da liseler tarafından üretilen maskelerin henüz ihracatı yapılmıyor. Biz ürettiğimiz maskeleri ihraç etmeyi çok isteriz" dedi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgının başlangıcından beri maske üretilen meslek liselerinden oldu. Öğrencilerin günde 6 bin maske ürettiği lisede, pandemi döneminde bugüne kadar 500 bini aşkın üretim yapıldı. Maskelerin ilde kurumlara satışı yapılırken, çevre şehirlerden siparişler de öğrenciler tarafından karşılanıyor. Maskeler, meslek lisesindeki tam donanımlı 3 tekstil atölyesinde üretiliyor.

'İHRACAT İÇİN YETERLİ KAPASİTEYE SAHİBİZ'

Erzurum'da maske üretilen meslek liselerinin henüz ihracat yapamadığını söyleyen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İstek Bulut, "Covid-19 salgın süreci başladığı günden bu yana okulumuzda maske üretimi yapılmaktadır. Bu üretimlerde öğretmen, öğrenci ve personelimizle beraber birlik ve dayanışma içinde çalıştık. Maske arayışının olduğu dönemde ürettiğimiz maskeleri birçok kuruma dağıtarak destek olduk. Şu an kurumumuz dış pazar arayışı içerisinde. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz maskelerin ihracatını yapmayı planlıyoruz. Erzurum'daki meslek liseleri de dış pazarda yer alsın istiyoruz. Üretimlerimizin yanında ihracat da yapabilelim. Erzurum'da yeterli kapasiteye sahip bir okuluz. Ürettiğimiz maskeleri ihraç etmeyi çok isteriz" diye konuştu.

'ÜRETİMLERİMİZİ ARTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Covid-19 salgınıyla birlikte mart ayında maske üretimine 10 öğrenci ile başladıklarını aktaran İstek Bulut, "Sürecin başında okulların da kapanmasıyla öğrencisiz kaldık. O dönemde gönüllü öğrencilerimiz ve personel arkadaşlarla birlikte kolları sıvadık. Pandemi başlangıcından itibaren 500 bini aşan maske üretimi gerçekleştirdik. Şu an günlük maske üretme kapasitemiz, 6 bine ulaştı. Üretimlerimiz devam ediyor. Farklı tekstil ürünlerinde de üretim yapıyoruz. Bundan sonra üretimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca okulumuzda Erasmus, TUBİTAK 2204 projeleri ve KUDAKA ile birlikte yürüttüğümüz projelerle ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Maske üretimi yapan öğrencilerden Yaren Kan ise "Koronavirüsle birlikte biz de bu işi yapmaya başladık. Çok sabır gerektiren bir iş. Arkadaşlarımızla birlikte zorlu süreçlerden geçtik. Devletimize böyle bir destekte bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bir an önce pandemi döneminin sona ermesini ve okullarımızın normal bir şekilde açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor
Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor

Anadolu Lisesi, Hamidiye, Pandemi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu lisede günde 6 bin maske üretiliyor - Son Dakika


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