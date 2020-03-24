Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor - Son Dakika Magazin

Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor

11 dakika önce

Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın 10 etkili yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor, System.String[]

20 saniye, 2 litre, 1.5 metre, 60-90 derece…

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsle ilgili bilim insanlarından tedaviye yönelik umut veren haberler geliyor. Araştırmalar tüm yoğunluğuyla devam etse de, koronavirüse (Covid -19) karşı korunma yöntemlerini uygulamak yaşamsal öneme sahip. Uzmanların her fırsatta dile getirdikleri korunma önerilerinin etkili olmasında, bunların süre ve sıklığına dikkat etmek ise kilit rol üstleniyor! Örneğin; elleri 20 saniye boyunca yıkamak, sosyal ortamda en az 3-4 adım mesafesini korumak gibi! Peki, koronavirüse karşı hangi önlemleri hangi sıklıkta ve ne kadar süre yapmalıyız? Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın 10 etkili yolunu anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Ellerinizi 20 saniye ovarak yıkayın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından birinin el temizliğine dikkat etmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ellerinizi sık sık, bol su ve sabunla, en az 20 saniye boyunca ovarak yıkamayı asla ihmal etmeyin. Antiseptik ya da antibakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yok, normal sabun yeterli gelecektir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiklerinden faydalanın"

Minimum yüzde 60 olsun

"El hijyeninde kullanılan ürünlerin dezenfektan özelliğe sahip olması için minimum yüzde 60 alkol içermeleri gerekiyor" uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar el antiseptiğinin dışında yüzde 80-90 oranında alkol içeren kolonyaların da el hijyeninde etkili olduğunu vurgulayarak, "Ancak bu ürünler ellerinizi su ve sabun temizliğinden daha fazla korumaz. Dolayısıyla ellerinizi sık sık bol sabunlu suyla iyice ovarak yıkamanız çok önemli" diyor.

3 bölgeye temas etmeyin

Koronavirüs öksürük ve hapşırık nedeniyle ortama yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşıyor. Ayrıca solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan ağız, burun veya gözlere değdirilmesi de çok riskli. Bu nedenle kirli ellerinizle; göz, burun ve ağzınıza temas etmemeye özen gösterin.

En az 3-4 adım mesafe koyun

Öksürük veya hapşırıkla çevreye yayılan damlacıklar havada 3 saat asılı kalabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının, mecbursanız ağız ve burnunuzu kapatın. Selamlaşmak için tokalaşmayın, sarılmayın ve öpüşmeyin. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar ayrıca insanlarla iletişim kurarken en az 3-4 adım (1.5 metre) mesafe uzakta durmayı alışkanlık haline getirmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Sadece bir kez kullanın

Öksürme ve hapşırma sırasında; ağzınız ile burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendiliniz yoksa dirsek içinden faydalanın.

10'ar dakika havalandırın

Virüsler kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığı için bulunduğunuz ortamı her saat başı 10-15 dakika boyunca havalandırmanız da almanız gereken diğer önemli önlemler arasında yer alıyor.

Koronavirüs, Gamze Uçar, Acıbadem, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:00 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü kişilere erzak kolisi dağıttı Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti         
18:23
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor         
16:23
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 10:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]