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Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA

27.11.2021 17:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Buca ve Torbalı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

İZMİR'in Buca ve Torbalı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılıkların talimatları doğrultusunda, Buca ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 Kasım'da operasyon düzenledi. Buca'nın Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan E.U.'nun evinde yapılan aramada; 13 kök skunk bitkisi, 1 kilo skunk maddesi, 2 iklimlendirme çadırı ile havalandırma cihazı, 7 LED ısıtıcı, 4 zaman ayarlı priz, 2 termometre, 2 havalandırma borusu, 2 PH ölçüm cihazı ve 32 litre sıvı gübre ele geçirildi.

Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde ise B.A. ve Ö.K.'nin iş yeri ve araçlarında özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramada yaklaşık 1 kilo kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen B.A. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.U.'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BUCA VE TORBALI'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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