Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finalinin oynanacağını stadı açıkladı.

DEV FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA

Büyükekşi'nin açıklamasına göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele saat 20.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.