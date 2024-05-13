Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stat belirlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasına göre, final maçı 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

13.05.2024 14:51
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finalinin oynanacağını stadı açıkladı.

DEV FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA

Büyükekşi'nin açıklamasına göre, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele saat 20.45'te A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye kupası finali, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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