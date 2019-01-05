Son Dakika Haberleri: Bucaklılar Yeniden 'Enver Yiğit' Dedi

Bucaklılar Yeniden 'Enver Yiğit' Dedi

1 saat önce

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit, ilk kez yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Bucaklılar Yeniden 'Enver Yiğit' Dedi, System.String[]
Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Yiğit, ilk kez yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yiğit, "Bucaklı olması şart değil, gönül bağı olan herkesi derneğimize davet ediyorum." dedi.

Antalya Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, her ay düzenen 'Tarhana Çorbası bahane, muhabbet şahane ' etkinliğinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde bir araya geldi. Ekinliğin onur konuğu ise Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin oldu. Etkinlikte, öğretmen Hasan Tülkay'ın bestelediği ve okuduğu Tarhana şiiri yoğun ilgi gördü. Tek listenin oylandığı genel kurulda Enver Yiğit, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yeni bir dernek olduklarını ifade eden Başkan Yiğit, "İlk genel kurulumuzdu. Ekibim ve ben yeniden görev geldik. Daha heyecanlı ve dinamik şekilde devam edeceğiz. Antalya'da Bucaklıdan fazla Bucaklı var. Şu anda bin 300-bin 4000 üyemiz var. Çalışmalara devam ediyoruz. Genel kurulda düşündüğümden iyi oldu. Bucaklılar Derneği herkesi kucaklayan, işçisi, memuru bir, sınıf ayrımı yapmayan ve gönül bağı olan bir dernek. Bucaklı olması şart değil, gönül bağı olan herkesi derneğimize davet ediyorum." dedi.

Dernek yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu asil üyeler; Enver Yiğit, Barış Aykuş, Zafer Erk, Osman Dirican, İsa Akçay.

Yönetim kurulu yedik üyeler; Ali Çırak, Ali Erdeğer, Mustafa Koca, Muhammet Demir, Harun Topay.

Denetim kurulu asil üyeler; Mustafa Akbulut, Halime Özen Erbaş, Hüseyin Işık.

Denetim kurulu yedek üyeler: Önder Önder, Şaban Gümüş, Ali Coşkun. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:09 Kaynak: İHA

Antalya, Bucak, Güncel
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