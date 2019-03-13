Son Dakika Haberleri: Budo ve İdo'dan Sefer İptali

Budo ve İdo'dan Sefer İptali

56 dakika önce

BURSA Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Budo ve İdo'dan Sefer İptali, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO, seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.50'de yapılması planlanan Kadıköy- Yenikapı- Bursa seferi ile saat 10.30'daki Bursa- Yenikapı- Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise saat 07.00'de Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08: 30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09: 30'da Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09: 30'da Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10: 00'da Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11: 30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), saat 11: 30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), saat 12: 55'de Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:55 Kaynak: DHA

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